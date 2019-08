Freitag, 30. August 2019

Keine Mehrheit für den „Boffzit“

Die Vertreter der Samtgemeinden Bodenwerder-Polle und Eschershausen-Stadtoldendorf stimmten geschlossen gegen den Austritt. Foto: fhm

Boffzen. Seit zwei Jahren läuft die Diskussion über den Austritt Boffzens aus dem Wasserverband Ithbörde/Weserbergland (WVIW). Am Donnerstagabend stand nach knapp halbstündiger Sitzung des Verbandsversammlung in der Mehrzweckhalle in Boffzen fest, dass der „Boffzit“ nicht stattfindet. Mit 17 zu 5 Stimmen lehnte die Mehrheit der Vertreter der drei Samtgemeinden Eschershausen-Stadtoldendorf, Bodenwerder-Polle und Boffzen den Austrittswunsch Boffzens ab. Die Vertreter der Samtgemeinden Bodenwerder-Polle und Eschershausen-Stadtoldendorf stimmten geschlossen gegen den Austritt, bei den Delegierten aus Boffzen stimmten fünf für den Austritt. (fhm)

