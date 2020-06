Dienstag, 02. Juni 2020

Keine neuen Infektionen im Kreis Holzminden

Seit 19 Tagen ist keine neue Infektion im Kreis Holzminden gemeldet worden. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Über Pfingsten gab es keine neuen Fälle. Es bleibt bei 106 offiziell positiv Getesteten. Das meldet der Landkreis Holzminden am Dienstag, 2. Juni, um 8 Uhr morgens. Damit ist seit 19 Tagen kein neuer Coronavirus-Fall im Kreis festgestellt worden. Die Anzahl der als wieder genesen geltenden Personen beträgt weiter 97. Es gibt also noch zwei Krankheitsfälle im Landkreis Holzminden. In Quarantäne befinden sich indessen derzeit nur noch 3 Menschen. Verstorben, während sie infiziert waren, sind im Landkreis Holzminden sieben Menschen. (fhm)