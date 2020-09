Montag, 21. September 2020

Keine neuen Infektionen in Holzminden und Höxter

Im Kreis Holzminden gibt es 19, im Kreis Höxter 16 aktuelle Fälle. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Keine neuen Fälle einer akuten Coronavirus-Infektion im Landkreis Holzminden. Die Anzahl der aktuell Infizierten liegt bei weiterhin bei zehn Fällen. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 130. Davon gelten 113 als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich derzeit 88 Personen, elf Personen sind am Wochenende daraus entlassen worden. Im Nachbarkreis Höxter gibt es auch keine neuen Fälle. Hier werden am Montag, 21. September, weiterhin 16 aktuelle Fälle registriert. Insgesamt gibt es 431 registrierte Fälle einer Coronavirus-Infektion. 397 gelten als genesen. 18 Menschen sind im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. (fhm)