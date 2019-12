Mittwoch, 11. Dezember 2019

Keine Standortprüfung mehr – Feuerwehrhaus Holzminden hat jetzt erste Priorität

Das Gerätehaus an der Wallstraße soll hier durch einen Neubau ersetzt werden. Foto: spe/Archiv

Holzminden. In der Sache nicht wirklich neu, ist dieser Beschluss eher ein Signal an die Freiwillige Feuerwehr in höchster Not. Insofern hat der Rat der Stadt Holzminden am Dienstagabend doch einen bemerkenswerten Beschluss gefasst: „Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Holzminden erfolgt am Standort Wallstraße. Die Prüfungen anderer Standorte werden beendet.“ Diese prägnante Feststellung hatte die WIR/FDP/GFH/UWG-Gruppe per Antrag eingebracht. Die Grünen-Fraktion ergänzte sie per Änderungsantrag um den Zusatz: „Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses erhält erste Priorität.“ Dieses Signal sandte der Rat einstimmig bei sechs Enthaltungen – nicht ohne zuvor von der Ersten Stadträtin Sarah Humburg darüber informiert worden zu sein, dass diese Priorisierung Auswirkungen auf andere Bauprojekte der Stadt haben könnte, auch auf die Erlebniswelt Düfte und Aromen. Muss man mit diesem Ratsbeschluss jetzt also um die Umsetzung der Erlebniswelt bangen? Das wollten die Politiker nicht akzeptieren, sie nahmen die Verwaltung in die Pflicht. (spe)

