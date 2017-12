Freitag, 01. Dezember 2017

Keine Windkraft in Lauenförde

Das Projekt von EnBW, in Lauenförde zwölf Windräder aufzustellen, findet keine Zustimmung im Rat.

Lauenförde. Es war eine Debatte, die hitzig und intensiv geführt wurde. Am Ende war der Beschluss eindeutig. Die SPD/Grüne/Gauding-Mehrheitsgruppe im Gemeinderat Lauenförde sagte Nein zum Vorhaben des Energiekonzerns EnBW, in Lauenförde zwölf Windenergieanlagen zu errichten. FDP, CDU, BBL und WGL sprachen sich dafür aus, waren aber in der Abstimmung unterlegen. (fhm)

Lesen Sie mehr im TAH vom 02.12.17