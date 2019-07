Mittwoch, 24. Juli 2019

Keiner weiß in Höxter, wo die Pflastersteine sind

Fokus Development investiert 12 Mio. Euro in das Marktquartier in Höxter. Foto: Archiv

Höxter. Eigentlich sollte das Pflaster nach Fertigstellung wieder verlegt werden. Aber das ist derzeit in Höxter nicht möglich. Zu Beginn der Bauarbeiten am Marktquartier in Höxter waren die Pflastersteine im Markt vor der Häuserzeile aufgenommen worden. Teilweise wurden die Steine bei einer Baufirmen eingelagert, teilweise (mit den Abfallkörben) bei der Stadt, um sie nach Abschluss der Arbeiten wieder zu verlegen. Doch die Pflastersteine sind nicht mehr zu finden. Nur der Teil, der bei der Stadt eingelagert wurde, steht zur Verfügung. Steine für eine Gesamtfläche von 200 Quadratmetern sind weg. Wohin die Pflastersteine verschwunden sind, lässt sich derzeit nicht nachvollziehen. Investor Fokus Development, der für 12 Millionen Euro das Marktquartier herrichten lässt, hat neue Pflastersteine geordert. Da sie aber nicht so schnell wie gewünscht geliefert werden können, wurde die pflasterlose Fläche vor dem Marktquartier zunächst asphaltiert. Im August sollen dann die neuen Steine verlegt werden, so dass bis Huxori alles fertig ist. (fhm)