Mittwoch, 30. Januar 2019

Kellerbrand in der Neuen Straße

60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Foto: bs

Fürstenberg. Alarm für den 1. Zug der Feuerwehr in der Samtgemeinde Boffzen. Am Mittwochnachmittag, kurz nach 17 Uhr, mussten die Feuerwehrleute aus Boffzen und Fürstenberg in die Neue Straße 10 in Fürstenberg ausrücken. Dort war ein Kellerbrand gemeldet worden. Unter der Leitung von Fürstenbergs Ortsbrandmeister Carsten Röttger waren 60 Feuerwehrleute schnell zur Stelle. Zwei Trupps Atemschutzgeräteträger gingen in den Keller und konnten das Feuer schnell löschen-. Die Ursache für den Brand ist unklar. In dem Keller hatte es schon vor 13 Monaten gebrannt. Das Feuer im November 2017 hatte damals Landrätin Angela Schürzeberg auf dem Weg zu einem Termin gesehen und die Feuerwehr alarmiert. (bs/fhm)