Samstag, 05. Oktober 2019

Kellerbrand in Holzminden geht glimpflich aus

Großaufgebot am Einsatzort in der Königsberger Straße. Foto: spe

Holzminden. Ein Brand im Keller eines Wohnhauses in der Königsberger Straße in Holzminden ist am Sonnabendnachmittag glimpflich ausgegangen. Eine starke Verqualmung im Keller hatten Bewohner festgestellt und die Feuerwehr gerufen. Der Alarm ging um 15.42 Uhr ein, und die Freiwillige Feuerwehr Holzminden rückte unter der Einsatzleitung von Ortsbrandmeister Michael Nolte mit 34 Frauen und Männern und vier Fahrzeugen, darunter die Drehleiter, aus. Die Bewohner hatten sich ins Freie begeben und alle Türen zwischen Keller und Wohnung geschlossen. Ein Atemschutztrupp machte sich sofort nach Eintreffen auf die Suche nach der Ursache für den Rauch und wurde in einem Kellerraum fündig: Vor einem Kaminofen waren Holzscheite in Brand geraten. Der Grund blieb zunächst unklar, jedenfalls war weder eine defekte Heizung noch ein verstopfter Schornstein die Ursache. Mit einer Kübelspritze und wenig Wasser konnten die Atemschutzgeräteträger den Kleinbrand ablöschen. So entstand sehr wenig Schaden. Die Brandreste transportierten die Feuerwehrleute in Wannen aus dem Haus, der Keller wurde mit dem Lüfter vom Rauch befreit. Eine Person, die Rauchgase eingeatmet hatte, ließ sich vorsichtshalber im Rettungswagen untersuchen, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Wohnbereich des Hauses blieb zum Glück rauchfrei. Auch Rettungsdienst und Polizei sowie später ein Mitarbeiter der Stadtwerke Holzminden mit Gasschnüffler waren vor Ort. Die Königsberger Straße war während des Einsatzes komplett gesperrt. (spe)