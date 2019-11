Freitag, 15. November 2019

Kemnade: Fußgänger von Auto erfasst

Der Fußgänger erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die MHH geflogen. Fotos: gl

Kemnade. Lebensgefährlich verletzt wurde am Freitagabend ein Fußgänger auf der B 83 in Kemnade. Gegen 17.40 Uhr wollte der ältere Mann, der von der Hamelner Straße kam, in Richtung der Verbrauchermärkte die Bundesstraße an der Fußgänger-Querungshilfe überqueren. Dort erfasste ihn ein Wagen, den ein 75-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Bodenwerder steuerte. Er und seine auf dem Beifahrersitz sitzende Ehefrau waren aus Richtung Bodenwerder in Richtung Hehlen unterwegs. Der Fußgänger wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber Christoph Niedersachsen in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen werden musste. Rettungsdienst und Notarzt hatten sich zunächst um den Schwerverletzten gekümmert. Die Feuerwehr Bodenwerder, die mit 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort war leuchtete die Einsatzstelle aus und sicherte die Unfallstelle und die Hubschrauberlandestelle ab. Der Rettungshubschrauber landete auf der Kreuzung B83/Ernst-Reuter-Straße/Hamelner Straße. Die Bundesstraße war bis 19.15 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Weil der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde er mit zur Polizeidienststelle genommen und dort zur Blutprobe gebeten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein sichergestellt.

Unglaublich: Auch diesmal fielen wieder viele Gaffer an der Unfallstelle auf, die auch wieder ihre Handys zückten und das Geschehen filmten. (bs/gl)