Freitag, 02. November 2018

Kick-Off: Unternehmen umsetzungsorientiert und ortsnah in der Ausbildung unterstützen

Von links: Michael Urhahne, Michael Roland, Carl-Otto Künnecke, Petra Piontek, Dr. Ottmar Döring, Imke Schlechter, Mark Becker, Ludger Onnebrink, Rainer Schwiete. Foto: Innovationsnetzwerk

Holzminden/Höxter. Der Fachkräftemangel ist in aller Munde, besonders Unternehmen in ländlichen Regionen bekommen ihn schon deutlich zu spüren. Um Unternehmen unkompliziert und bedarfsorientiert bei der Ausbildung junger und geflüchteter Nachwuchskräfte zu unterstützen, haben die Wirtschaftsinitiative im Kreis Höxter und der Wirtschaftsverein Weserpulsar gemeinsam mit dem Innovationsnetzwerk Holzminden-Höxter in einem einjährigen Entwicklungsprozess ein länderübergreifendes Konzept entwickelt. Zum Projektstart lädt die Wirtschaftsinitiative im Kreis Höxter gemeinsam mit dem Innovationsnetzwerk Holzminden-Höxter herzlich zum Kick-Off-Event des „länderübergreifenden Qualifizierungsnetzwerkes Höxter-Holzminden für Jugendliche und Geflüchtete“ am Dienstag, 6. November, von 14 bis 17 Uhr an der Georg-von-Langen-Schule Holzminden ein. (tah)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 3. November