Montag, 27. Mai 2019

Kind in Rutsche eingeklemmt

Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zur Delligser Grundschule. Foto: TAH

Delligsen. Um 11.45 am Montag Uhr lösten die Digitalen Meldeempfänger (DME) der Kleinschleife Delligsen aus. Die Alarmierung trieb die Einsatzkräfte zu höchster Eile an: „TH Alarm Person in Zwangslage: Delligsen Grundschule Kind in Rutsche eingeklemmt“. Entsprechend schnell rückte voll besetzt der GW/TH der Ortsfeuerwehr aus, der für die Technische Hilfeleistung ausgerüstet ist. Umsichtigerweise hatte das Schulpersonal die Zufahrtswege zum Schulgelände bereits geöffnet, sodass die Anfahrt auf das Gelände verzögerungsfrei ablief. Eine Lehrkraft und der Hausmeister betreuten das Kind, welches sich beim Spielen so zwischen den Flanken einer Rutsche verkeilt hatte, dass Befreiungsversuche mit Wasser und Seife fehlgeschlagen waren.

Die Einsatzkräfte mussten auf schweres Gerät zurückgreifen. Der Hydraulik-Spreizer, üblicherweise für den Einsatz an Unfallfahrzeugen vorgesehen, kam zum Einsatz. Behutsam und unter Berücksichtigung der besonderen Situation wurden die Flanken der Metallrutsche auseinandergedrückt, sodass das Kind entklemmt und befreit werden konnte.

Das Kind hatte nach erster Inaugenscheinnahme keine Verletzungen, wurde aber an den Rettungsdienst übergeben und zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Nach etwa einer halben Stunde war dieser nicht alltägliche Einsatz für Ortsfeuerwehr Delligsen beendet.