Mittwoch, 01. Mai 2019

Kinder und Jugendliche schützen die Natur

NAJU-Gruppe auf der Streuobstwiese auf dem Horstberg in Holzminden. Foto: Ulrich Frischgesell

Holzminden. An der Natur interessierte Kinder zwischen sechs und 13 Jahren sind herzlich eingeladen, am Dienstag, 7. Mai, von 15 bis 17 Uhr am ersten Treffen der neuen Naturschutzjugendgruppe (NAJU) teilzunehmen. Der NABU hat auf der Horst am Stadtrand von Holzminden eine Natur-Erfahrungs-Stätte (NEST) eingerichtet. Hier kann die Natur in den Lebensräumen Garten, Streuobstwiese, Trockenmauer, Feld, Hecke, Wald, Still- und Fließgewässer direkt auf dem Gelände sowie in unmittelbarer Nähe am Sollingrand oder am Ufer der Holzminde erlebt werden. Die neue NAJU-Gruppe wird sich regelmäßig alle 14 Tage außerhalb der Schulferien auf der großen Streuobstwiese und im NEST treffen, sich mit dem Gelände und seinen zwei-, vier-, sechs- und achtbeinigen Bewohnern vertraut machen und aktiv die dortigen Lebensräume der Tiere und Pflanzen pflegen und schützen.

