Donnerstag, 19. März 2020

Kinderbetreuung mit neuem Zertifikat

Von links: Susanne Heimes, Corinna Reiling, Elke Meier, Sabrina Pagel-Bäcker, Karen Demann, Maria Faes, Aksana Neuwirth, Oliver Backhaus, Anna Sudermann, Claudia Kunze, Kerstin Höper, Stephanie Mutschke, Martina Mlody, Susanne Munzel. Foto: Sophie Everding

Holzminden. Voller Freude und erleichtert haben zehn Kindertagespflegepersonen für ihre erfolgreiche Ausbildung in der Kreisvolkshochschule Holzminden das neue Bundeszertifikat erhalten. Erstmals wurde ein solcher Lehrgang in Holzminden nach neuen Regeln des Bundesverbands Kindertagespflege durchgeführt. Die Teilnehmenden wurden mit 300 Unterrichtsstunden in der Ausbildung deutlich gefordert. Ein wichtiger Beitrag zur Qualitätssicherung in der Kinderbetreuung, deren Nachfrage im Kreis Holzminden weiterhin steigt.

Die Kursteilnehmerinnen waren sich einig: Ihnen hat der Lehrgang viel Spaß gemacht und sich in der KVHS wohl gefühlt. Der Kurs sei bereichernd und „richtig toll“ gewesen, war der einhellige Tenor.

Ein neuer Kurs startet voraussichtlich nach den Osterferien. Interessenten können sich beim Verein Kinderbetreuung oder in der KVHS unter der Telefonnummer 05531/707224 melden.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 19. März.