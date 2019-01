Mittwoch, 30. Januar 2019

Kinderkrebshilfe erhält Erlös des Weihnachtskonzertes in Amelungsborn

Von links: Karlheinz Klammt, Andreas Bäwert, Christian Belke, Jürgen Daul, Edeltraud Scharf und Michael Zerreich. Foto: fhm

Holzminden (fhm). Der Kulturverein Holzminden veranstaltete im Dezember mit Unterstützung des Panzerpionierbataillons 1 Holzminden in der Klosterkirche Amelungsborn sein traditionelles weihnachtliches Benefizkonzert. Wieder war die Kirche bis auf den letzten Platz besetzt, so dass dank der großen Besucherzahl und der Bereitschaft der Künstler, für eine moderate Gage aufzutreten, konnte ein schöner Erlös zugunsten der Stiftung deutsche Kinderkrebshilfe erzielt werden konnte. In einer kleinen Feierstunde in der Pionierkaserne am Solling nahm stellvertretend für die Stiftung Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul den Erlös des Konzertes in Höhe von 3.820 Euro entgegen. Vom Vorsitzenden des Kulturvereins, Karlheinz Klammt, der Musikbeirätin des Kulturvereins, Edeltraud Scharf, und dem Kommandeur des Panzerpionierbataillons, Christian Belke, wurde ihm ein Scheck überreicht.

Mehr lesen Sie im TAH vom 31.01.2019