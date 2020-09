Montag, 21. September 2020

„Kinderrechte schaffen Zukunft“: Weltkindertag in Holzminden diesmal in Plakatform

Rundgang zur Ausstellungseröffnung: In Schaufenstern von Geschäften und leerer Läden in der Innenstadt hängen die Plakate. Foto: spe

Holzminden. Schönstes Wetter am Montag in Holzminden. In einem „normalen Jahr“ wäre der Kirchplatz vor der Lutherkirche voller Kinder gewesen, denn an diesem Tag sollte eigentlich mit ganz vielen Aktionen und großem Hallo der Weltkindertag (nach)gefeiert werden. Der Tag soll auf die Rechte der Kinder aufmerksam machen und ihre Bedürfnisse in den Fokus rücken, 2020 unter dem Motto „Kinderrechte schaffen Zukunft“. Doch weil Corona ist, ein Kinderfest vom ausgelassenen Miteinander lebt und keiner etwas riskieren wollte, gab es kein Fest, musste sich das Organissationsteam etwas anderes einfallen lassen: eine Plakataktion zum Thema, eine Ausstellung über die gesamte Innenstadt verteilt. So entstanden 40 Plakate, die an unterschiedlichen Orten, in Schaufenstern und in der Stadtbücherei bis zum 5. Oktober betrachtet werden können. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 22. September