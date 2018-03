Dienstag, 27. März 2018

Kinderstube Natur: Hunde gehören an die Leine

Die Anleinpflicht soll Jungtiere wie dieses Rehkitz schützen. Foto: djv

Kreis Holzminden. Im Frühjahr erwacht die Natur zu neuem Leben – im wahrsten Sinne des Wortes: Die Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit vieler heimischer Wildtiere ist gekommen. Daher gilt ab dem 1. April bis zum 15. Juli die Anleinpflicht für Hunde im Wald und in der freien Landschaft. Die Jägerschaft Holzminden bittet daher alle Naturfreunde und Erholungssuchende in den kommenden Wochen um erhöhte Rücksichtnahme beim Spaziergang in der freien Natur. (ue)

