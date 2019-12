Dienstag, 17. Dezember 2019

Kindertanz-Vorführungen auf dem Weihnachtsmarkt Holzminden

Die Gruppen „Tanzmäuse“, „Teddybären“ und „Dance Kids“ zeigen ihre Weihnachtstänze und die Hip Hop Kids tanzen zu angesagten Hits. Foto: Tanzschule Janzen

Holzminden. Gleich zwei Formationen sind diese Woche auf dem Weihnachtsmarkt Holzminden zu Gast und wollen die Besucher mit Kindertanz-Vorführungen erfreuen. Am heutigen Dienstag, 17. Dezember, ist zunächst der Nachwuchs der Tanzschule Janzen zu erleben. Um 14 Uhr sorgen 30 Kinder der Tanzschule Janzen für Stimmung auf dem Eis. Die Gruppen „Tanzmäuse“, „Teddybären“ und „Dance Kids“ zeigen ihre Weihnachtstänze und die Hip Hop Kids tanzen zu angesagten Hits. Am Mittwoch, 18. Dezember, kommen dann die „Zumba Kids“ des FC Stahle 30, MTV Bevern und SV Albaxen auf die Eisbahn. Ab 14.15 Uhr treten die fünf- bis zehnjährigen „Zumba Kids“ des FC Stahle 30 und MTV Bevern sowie die drei- bis fünfjährigen „Zumba Kids“ des SV Albaxen auf. Die tanzbegeisterten Kinder sind teilweise erst seit kurzem, teilweise aber auch schon seit einigen Jahren dabei und bereiten auch beim Zuschauen viel Freude. Die jungen Tänzer wünschen sich an beidenTagen möglichst viele Besucher. (spe)