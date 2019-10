Samstag, 26. Oktober 2019

Kindertheater im Schloss Bevern

Das Stück der „Complizen“ ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Foto: TAH

Bevern. Weihnachten steht bald schon vor der Tür, die Vorfreude ist groß, Vieles muss erledigt werden – und damit gibt es sicherlich auch den ein oder anderen Ärger… Am Donnerstag, 21. November, ab 16 Uhr gibt es jedenfalls Ärger in der Schlosskapelle Bevern, denn der Wolf hat den Raben Socke verhauen, weil der nicht wollte, dass sich der Wolf in der Burg von Rabe und Dachs breit macht. Was tun? Der Wolf ist zu stark, der Streit war zu heftig, Rabe und Dachs sind ängstlich, Eddi-Bär rät zum Muskeltraining und zum Zurückhauen. Kann das der richtige Weg sein?

Mehr lesen Sie im TAH vom 26. Oktober 2019.