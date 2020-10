Freitag, 02. Oktober 2020

Kindesmissbrauch geht jeden an: Tipps zum Schutz vom Weissen Ring Holzminden

Diesen Flyer verteilt auch der Weisse Ring Holzminden.

Holzminden. Vor allem sexueller Missbrauch von Kindern greift massiv und meist für die Dauer des gesamten Lebens tief in die Seele und damit in das gesamte Leben ein. Circa 16.000 Fälle wurden im Jahr 2019 von der Polizei erfasst; die Dunkelziffer wird auf 500.000 Taten pro Jahr geschätzt. Oft trauen sich die Betroffenen erst nach Jahrzehnten, sich jemandem zu offenbaren.

Also jedes vierte bis fünfte Mädchen und jeder neunte bis zwölfte Junge erfahren bis zum 18. Lebensjahr sexuelle Gewalt. Die geschieht oft im Familienbereich, aber ähnlich häufig in Sport- und anderen Vereinen, Kirchen, auch in Schulen und sozialen Einrichtungen. In großen und kleinen Städten sowie auf dem Dorfe ereignet sich dies seit Jahrzehnten und bestimmt schon immer. Daher sind Aufklärung und weitere Vorbeugung dringend notwendig.

Der Weisse Ring gibt Informationen und Beratung und bietet Hilfe durch seine ehrenamtlichen Mitarbeitern vor Ort, im Internet auf www.weisser-ring.de sowie auf facebook, youtube und instagram. Neu ist eine kurzgefasste Information in Form einer Tippkarte für Eltern und Kinder, freut sich Hans Peter Sawatzki, im Kreis Holzminden zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Eltern wird erklärt, wie sie die Betroffenheit ihrer Kinder erkennen und damit umgehen können; Botschaften an die Kinder zeigen ihnen, wie sie sich schützen können.

Der Weisse Ring Holzminden hat diese Tippkarte initiiert; zunächst ist sie nur auf dessen Internetseite zu finden, siehe www.weisser-ring.de und dann einen Ort im Landkreis Holzminden eingeben. Sie können sie auch von der Außenstelle Holzminden als Papierkarte erhalten.

Beratung und Hilfe erhält man auch telefonisch kostenlos bundesweit unter 116006 oder direkt regional unter 0151/5516467, immer streng vertraulich. Der WR-Außenstellenleiter Werner Friedrich oder ein Mitarbeiter aus der Außenstelle wird sich darum kümmern.

Die Ausgaben des Weissen Rings werden hauptsächlich durch Spenden und finanzielle Vermächtnisse, aber auch über Mitgliedsbeiträgen finanziert. Wer dazu etwas beitragen will, schaue mal auf die Internetseite.