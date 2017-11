Sonntag, 26. November 2017

„Kings of Floyd“ begeistert die Fans

„Kings of Floyd“ orientiert sich an den originalen Bühnenkonzeptionen von Pink Floyd.

Holzminden. Die Musik von Pink Floyd begeistert auch noch nach Jahrzehnten die Menschen. Als „Kings of Floyd“ in der Holzmindener Stadthalle die ganz besondere Musik dieser Band wieder aufleben ließ, wurde für viele Fans die vermisste akustische Vergangenheit wieder Gegenwart. Der Band „Kings of Floyd“ um Mark Gillespie gelang es nicht nur, die Musik absolut perfekt zu spielen, sondern sie ließen auch die gewaltige Bühnenshow der englischen Band mit Rogers Waters und David Gilmore wieder erstehen. Am Ende tanzten die – meist doch älteren – Besucher trotz der Bestuhlung in der Stadthalle und spendeten den fantastischen Musikern „standing ovations“ für dieses ganz besondere Konzert. (jbo)

Mehr lesen Sie im TAH vom 27.11.17.