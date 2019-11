Samstag, 16. November 2019

„Kings of Floyd“ erschaffen in der Stadthalle Holzminden die perfekte Illusion

Die „Kings of Floyd“ schufen großes Kino für die Ohren in der Stadthalle Hoklzminden. Fotos: spe

Holzminden. Das Original mit Roger Waters und David Gilmour Seite an Seite werden die Rockfans wohl nie mehr erleben. Und in der Provinz schon gar nicht. Wie gut, dass es richtig gute Tributebands gibt, die den Geist von Pink Floyd live auf der Bühne wachhalten und das Erbe ehren. Die Musik ist ohnehin zeitlos und unkaputtbar, allerdings auch bis auf den letzten Ton in Ohren und Hirnen fest verankert. In diesem Revier zu wildern ist gewagt. Die „Kings of Floyd“ – am Freitagabend nach 2017 zum zweiten Mal in Holzminden zu erleben – sind zum Glück richtig gute Musiker. Sie können das, und sie dürfen das! Die Band um Sänger und Bandleader Mark Gillespie aus Manchester schuf in der Stadthalle die perfekte Illusion, ohne sich dem Original anzubiedern oder in Ehrfurcht zu erstarren. Rund 350 Floyd-Fans genossen dieses Sound- und Lichtspektakel, das sehr dicht dran war am Original, das lebte und pulsierte und mit Qualität in Spiel und Ton das Tor ganz weit aufstieß in das komplexe Floyd’sche Klanguniversum. Große Klasse und ein Geschenk: Shine On You Crazy Diamond! (spe)