Mittwoch, 09. Oktober 2019

„Kings of Floyd“ erwecken die Legende in Holzminden zum Leben

Maurus Fischer, Gitarrist der „Kings of Floyd“. Foto: Thomas M. Weber

Holzminden. Die Treue zum schier übergroßen Original ist Bürde und Herausforderung zugleich. Wer all den guten alten Stoff von Pink Floyd live auf die Bühne bringt, der muss verdammt gut sein in seinem musikalischen Tun, sonst geht das Vorhaben peinlichst in die Hose. Es gibt wenige Tribute-Bands, die diese Meisterschaft beherrschen, die „Kings of Floyd“ gehören dazu. Zur spieltechnischen Klasse der Musiker werden ein Sound und eine Lightshow geboten, die der Legende würdig ist. Am Freitag, 15. November, gastieren die „Kings of Floyd“ ab 20 Uhr zum zweiten Mal in der Stadthalle Holzminden. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und auch beim TAH in Holzminden. TAH-Abonnenten sparen mit ABOplus zehn Prozent auf den Vorverkaufspreis. Die Stadthalle ist bestuhlt, es gibt diesmal freie Platzwahl. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 9. Oktober