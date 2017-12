Freitag, 22. Dezember 2017

Kirchbrak ist beste Schule Niedersachsens

Kirchbraks Schulkinder sind stolz auf ihre einmalige Leistung.

Kirchbrak. Überraschung für die Grundschule Kirchbrak zum Jahresende. Frank Sander war zu Gast in der Schule. Der stellvertretende Vorsitzende des Holzmindener Kreisleichtathletikverbandes hatte nicht nur einen Pokal, sondern auch noch einen Scheck über 300 Euro für die Schülerinnen und Schüler mitgebracht. Der Grund für sein Kommen war der von der AOK und dem Niedersächsischen Leichtathletikverband Mitte Mai diesen Jahres initiierten AOK-Laufabzeichenwettbewerb. In diesem errang die Grundschule Kirchbrak gleich bei ihrer ersten Teilnahme den „Goldrang“ in der Kategorie der Dritt- und Viertklässler und belegte damit von rund 100 teilnehmenden Schulen mit über 8.800 Schülerinnen und Schülern den ersten Platz. (bor)

Lesen Sie mehr im TAH vom 23.12.2017