Sonntag, 29. September 2019

Kirchenfest in Bevern zum 125-jährigen Jubiläum

Die Ausstellung gewährte exklusive Einblicke in die Kirchengeschichte. Foto: lik

Bevern. 125 Jahre Kirche in Bevern – aus diesem Anlass wurde am Sonntag das Kirchenfest der St.-Johannis-Gemeinde Bevern gefeiert. Es begann mit einem Gottesdienst, der musikalisch von der Chorvereinigung Bevern, dem Posaunenchor, Solisten und der Projektband sowie vom Bläserkorps begleitet wurde. Superintendent Ulrich Wöhler vom Kirchenkreis Holzminden-Bodenwerder und Gemeindereferentin Edith Gutschmidt von der Katholischen Kirche überbrachten herzliche Grüße und viele Glückwünsche zum 125-jährigen Jubiläum des Gotteshauses in Bevern. Nach dem Festgottesdienst bot das Kirchenfest viele Angebote und Aktionen für Jung und Alt. (lik)

Mehr lesen Sie im TAH vom 30.09.2019.