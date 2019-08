Mittwoch, 07. August 2019

Kirchturmuhr in Eschershausen wird „elektrifiziert“

Die Kirchturmuhr bekommt neues Blattgold auf Zeiger und Ziffern sowie endlich einen Stromanschluss. Foto: Hermann Gäbler

Eschershausen. Wie vielen Eschershäusern mag es schon aufgefallen sein, dass der Turm der evangelischen St.-Martinskirche seit nunmehr anderthalb Wochen „zeitlos“ ist? Dem Kirchturm fehlt seither die Uhr! Sie befindet sich in Reparatur beziehungsweise Modernisierung. Vermutlich ist vielen Mitbürgern auch nicht bekannt, dass die vergoldeten Zeiger der Kirchturmuhr bis Ende Juli noch per Hand bewegt werden mussten. Das heißt: Die Küsterin stieg hinauf in den Turm, um die Uhr aufzuziehen, damit sie den Eschershäusern stets pünktlich und genau die Stunde schlagen konnte. Allerdings war das Blattgold von Zeigern und Ziffern inzwischen so sehr verblasst, dass man die genaue Uhrzeit eher erraten musste. Eine Renovierung der Uhr war also dringend erforderlich. Der Kirchenvorstand gab „grünes Licht“. (rei)

