Dienstag, 10. April 2018

Kirschblütenfest-Ausrichter sind wieder zu dritt

Kirschblütenkönigin Nadine (rechts) bei ihrem letzten Gastauftritt in Blomberg.

Rühler Schweiz. Für Kirschblütenkönigin Nadine neigt sich ihre Regentschaft dem Ende zu – zumindest vorläufig, denn nach dem Motto „Sag niemals Nie“ wurde ihr ja bereits dreimal die Krone aufgesetzt. Doch wie aus „gut unterrichteten Quellen“ verlautet, soll bereits eine Nachfolgerin in den Startlöchern stehen – samt Prinzessin an ihrer Seite. Am Sonntag, 22. April, um 12 Uhr wird sie in Golmbach im Rahmen des Kirschblütenfestes auf die Bühne steigen und ihre Amtszeit eröffnen. Aber es gibt ja noch viele weitere Höhepunkt des Festes, das diesmal wieder in drei Dörfern der Rühler Schweiz gefeiert wird. (rei)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 11.04.2018