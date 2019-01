Dienstag, 29. Januar 2019

KiTa Bevern: Anbau oder Neubau?

Das Foto zeigt die Erdarbeiten, die als Vorbereitung für die Fundamente nötig sind, auf die bald der Pavillon gestellt wird. Foto: rei

Bevern.Die Kindertagesstätte Bevern braucht schon wieder mehr Platz. Nach den neuesten Anmeldezahlen fehlen sowohl für die Unter-Dreijährigen (Krippe) als auch für die Über-Dreijährigen (Kindergarten) Räume. Genauer gesagt für eine Gruppe mit 15 Krippenkindern und für eine Kleingruppe mit maximal zehn Kidergarten-Kids. Wo aber könnten sie geschaffen werden? Diese Frage lässt sich inzwischen nicht mehr so einfach beantworten, nachdem ja in den letzten Jahren schon mehrere Erweiterungen vorgenommen wurden. Der momentane Stand der Überlegungen: Erst einmal werden Container auf der Spielplatz-Fläche aufgestellt, bis eine richtige Lösung gefunden wird – und die könnte statt Anbau durchaus auch in einem Neubau gesehen werden!

