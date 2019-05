Donnerstag, 09. Mai 2019

KiTa-Kinder sind zutiefst entrüstet

Kot häuft sich im Sandkasten der KiTa. Foto: KiTa St. Josef

Holzminden. Seit nunmehr einer Woche finden die KiTa-Kinder der Kath. KiTa St. Josef nahezu täglich ein bis zwei dicke, fette und stinkende große „Haufen“ in ihrem Sandkasten! Die Kinder sind jedesmal völlig entrüstet, entsetzt, verärgert und zutiefst empört, wer das macht. Bevor die Kinder draußen spielen können, muss erst eine Patrouille über den eingezäunten Spielplatz gehen und nach möglichen Hundehaufen suchen. Um die Kinder – vor allem auch die Krippenkinder – davor zu schützen, so dass sie nicht mit dem Kot in Berührung kommen, werden täglich Mengen von Sand in den Müll von den KiTa-Mitarbeitern geworfen. Das ist sehr ärgerlich. Die KiTa-Kinder fordern, dass der Übeltäter mit der Verschmutzung aufhört, für die er sich schämen soll. Die Kath. KiTa St. Josef möchte daher auch die Anwohner in der Ernst-August-Straße bitten, aufmerksam Ausschau zu halten, wer sich außerhalb der Kindergartenöffnungszeiten auf dem Gelände aufhält und uns bei Beobachtungen zu informieren. Danke sagen die Großen und Kleinen der Kath. Kita St. Josef Holzminden.