Freitag, 03. Juli 2020

Klaus Töpfer kritisiert Würgassen-Verfahren

Vertreter des BI-Vorstandeshaben sich zu einem Gespräch mit Professor Dr. Klaus Töpfer auf der Burg Herstelle getroffen (von links: Hubertus Hartmann, Prof. Dr. Klaus Töpfer (vorn), Heinrich Wenisch, Edith Götz, Dirk Wilhelm, Petra Sporbeck-Hörning und Prof. Dr. Dr. Martin Hörning. Foto: BI

Würgassen. "Das Verfahren zur Standortfindung eines Zwischenlagers in Würgassen hat von Anfang an die dringend erforderliche Notwendigkeit vertan, Vertrauen in der Bevölkerung in diesen Prozess aufzubauen. Im Gegenteil: Vertrauen ist weiter zerstört worden. Ein Neuanfang wäre zwingend geboten." Darüber waren sich der Vorstand des „Atomfreies 3-Ländereck“ und Professor Dr. Klaus Töpfer beim Gespräch in den Räumen der Burg Herstelle einig. In einer kleinen Runde haben sich die Vertreter der Bürgerinitiative und der ehemalige Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit getroffen, um sich zum Stand auszutauschen.

Mehr lesen Sie im TAH vom 04.07.2020