Freitag, 17. Januar 2020

„Kleiderschrank“ in Holzminden schließt nach Räumungsverkauf

Alles muss raus: Die Schaufenster sind bereits abgeklebt, Montag beginnt der Räumungsverkauf. Foto: spe

Holzminden. Die Schaufenster sind abgeklebt, der Laden ist derzeit geschlossen, am Montag startet der Räumungsverkauf: Die Mode-Boutique für Damen, „Kleiderschrank – anziehend schön“, in der Oberen Straße 39 in Holzminden schließt ihre Pforten. Christina Meyer hatte in Nachfolge von Ellen + Ulla hier in der Fußgängerzone im Herbst 2016 ihre Mode-Boutique eröffnet. Sie wollte die Holzmindener Innenstadt mit ihrem Angebot bereichern, wie sie bei der Eröffnung sagte, machte sich mit dem kleinen Laden selbstständig und lud ihre Kundinnen zum Stöbern ein. Nun ist bald Schluss, Christina Meyer zieht weg und gibt ihr Geschäft auf. Für die Holzmindener Innenstadt und die Obere Straße ist es der nächste herbe Rückschlag. (spe)