Montag, 07. Januar 2019

Kleidung auf Platz eins der unbeliebtesten Weihnachtsgeschenke

Ein Weihnachtsgeschenk kommt beim Beschenkten nicht immer gut an. dpa

Kleidung ist einer Umfrage zufolge dieses Weihnachten das unbeliebteste Geschenk gewesen. T-Shirts, Kleider und Pullover landeten bei der am Montag veröffentlichten Befragung für das Internetportal Ebay Kleinanzeigen auf dem ersten Platz. Elf Prozent der Befragten gaben dies an. Jeweils sechs Prozent sagten demnach, sie hätten sich nicht über Küchenutensilien, Gutscheine, Deko-Artikel, Bücher oder Süßigkeiten gefreut.

Die meisten Deutschen sind allerdings mit ihren Geschenken zufrieden. Acht von zehn erhielten zum Fest ausschließlich Geschenke, die ihnen auch gefallen.

Ebay ließ im Dezember insgesamt 2011 Erwachsene vom Meinungsforschungsinstitut Yougov im Internet befragen. 17 Prozent gaben an, etwas geschenkt bekommen zu haben, was nicht ihren Geschmack getroffen hat. Jeder dritte der Unzufriedenen wollte das Geschenk dennoch behalten. Jeder fünfte verschenkt Ungeliebtes weiter, jeder siebte tauscht es um. (AFP)