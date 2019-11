Donnerstag, 14. November 2019

Kleine abendliche Demo am Bahnhof Holzminden

Die Demonstrierenden appellierten eindringlich an die Politiker der Stadt, das Bahnhofsumfeld zügig zu beplanen.

Holzminden. Die politische Mehrheit für eine zügige Beplanung des Bahnhofsumfeldes in Holzminden scheint momentan nicht vorhanden zu sein. Ein entsprechender Antrag von Grünen- und Linken-Fraktion fand im Bauausschuss jedenfalls keine Mehrheit (der TAH berichtete). Am kommenden Dienstag soll der Stadtrat darüber abstimmen. Um der Dringlichkeit der Maßnahme Nachdruck zu verleihen, trafen sich am Dienstagabend recht spontan besorgte Holzmindener Bürger zu einer kleinen Demonstration am Holzmindener Bahnhof. Aufgerufen hatte die Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität, unterstützt von der Arbeitsgemeinschaft Bahn Holzminden-Höxter und dem Sozialverband SoVD Holzminden. Auch der Seniorenrat Holzminden will, dass die Stadt Holzminden umgehend aktiv wird. (spe)

