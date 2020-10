Freitag, 09. Oktober 2020

Kleine Feuer genehmigungsfrei in der Samtgemeinde Bevern

Feuer in Schalen mit einem Durchmesser bis maximal 60 Zentimeter sind genehmigungsfrei. Foto: Pixabay

Bevern. Im Corona-Sommer 2020 waren all jene, die einen eigenen Garten oder zumindest eine großzügige Terrasse nutzen können, ganz klar im Vorteil. Auch wenn die Ferienreise ins Ausland abgesagt werden musste, blieb ihnen immerhin noch der Urlaub daheim – mit Sonne-Tanken, Grillabenden und anderen Freizeitaktivitäten im Freien. Wenn es dann abends etwas kühler wurde, brannten in vielen Gärten kleine oder auch etwas größere Feuer. Und immer mal wieder rückte die Feuerwehr aus – alarmiert von aufmerksamen Nachbarn angesichts lodernder Flammen und dichtem Qualm. Der Samtgemeinderat Bevern befasste sich in seiner letzten Sitzung genau mit diesem Thema. Es ging um Änderungen in der Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit in der Samtgemeinde. Genauer gesagt um den Paragraf 15 dieser Verordnung, in dem es um „Offene Feuer im Freien“ geht. (rei)

