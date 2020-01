Donnerstag, 09. Januar 2020

Kleine Klimaschützer im Kreis Höxter sammeln Meilen

Die Kinder des katholischen Kindergartens St. Peter und Paul in Höxter zeigen gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Regine Hoffmann (links) und Agnes Löwen (rechts) sowie Carolin Röttger vom Kreis Höxter ihre Urkunden. Foto: Kreis Höxter

Kreis Höxter. Insgesamt 17.318 sogenannte „Kindermeilen“ haben die Mädchen und Jungen aus dreizehn Kindertageseinrichtungen und vier Grundschulen im Kreis Höxter gesammelt. Der Kreis Höxter als lokaler Initiator stellte nun die Gesamtergebnisse vor. Jeweils eine Woche lang dokumentierten die 1.197 teilnehmenden Kinder, Lehrer und Erzieherbei der Aktion als Klimaschützer alle Wege, die sie umweltfreundlich zu Fuß, mit dem Roller, Laufrad oder Fahrrad sowie per Bus oder Bahn zurücklegten. Für jede dieser Strecken gab es Meilen in Form von Punkten, die die Kinder sammelten und so spielerisch umweltfreundliches Handeln erlernten.

