Samstag, 31. März 2018

Kleine Lämmer, strahlende Kindergesichter

Kreis Holzminden. Frieda, Carlotta, Jakob und Emma (von links) sowie Ella-Marlene (vorn) aus Arholzen sind schon ganz aufgeregt: Zum einen freuen sie sich, dass sie die kleinen Osterlämmer eines Arholzer Züchters füttern, streicheln und auf den Arm nehmen durften, zum anderen steht das Osterfest mit Eiersuchen und Osterfeuer vor der Tür. Die kleinen Lämmer, rauwollige Landschafe, erblicken zurzeit das Licht der Welt. Am Ende der Lammzeit werden es rund 15 Lämmer sein, die in der Arholzer Herde geboren wurden. Diese vier Lämmer sind etwa drei Wochen alt. Einen Namen haben sie noch nicht. Sie werden zur Zucht in der Herde verbleiben oder der Vermarktung zugeführt. Das TAH-Team wünscht Ihnen, liebe Leserinnen und Lesern, ein frohes Osterfest. (bs) Foto: ue