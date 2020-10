Dienstag, 27. Oktober 2020

Kleiner Einsatz zur Mittagspause für die Feuerwehr Holzminden

Routiniert bearbeiteten die Freiwilligen der Feuerwehr den Einsatz am Mittag. Foto: beb

Holzminden. Zu einem Einsatz in der Mittagspause wurde die Freiwillige Feuerwehr Holzminden am Dienstag gerufen. Am Holzmindener Marktplatz war es im ersten Obergeschoss eines Gebäudes zu einer Rauchentwicklung gekommen. Einer der sieben Feuerwehrmänner, die zum Einsatz eilten, hielt sich beruflich gerade in der Nähe auf und war schnell vor Ort. Als seine Kollegen wenig später am Markt ankamen, war die meiste Arbeit schon erledigt: angebranntes Brot im Toaster hatte den Alarm des Heimwarnmelders ausgelöst. Der leichte Rauch, der sich in der Wohnung ausgebreitet hatte, konnte durch Lüften der Wohnung beseitigt werden. Sicherheitshalber überprüften die Einsatzkräfte mit der Wärmebildkamera, ob eine mögliche Brandentwicklung ausgeschlossen werden kann. Da das der Fall war, konnte der Einsatz zügig beendet werden. (beb)