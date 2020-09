Donnerstag, 17. September 2020

Kleiner Hund, großer Charakter

Eine der 20 wesensstarken angemeldeten Hunde war die Teckeldame Trudi. Foto: Jana Schmitz

Golmbach. Am vergangenen Sonntag durften sich bei sonnigem Wetter wieder die willensstärksten Vertreter unter den Hunden in Golmbach präsentieren: An der Gaststätte „Zur Hünenburg“ waren die Dackel los. Die Gruppe Holzminden des DTK organisierte, trotz der schwierigen Umstände, auch dieses Jahr die Zuchtschau.

Für den Richter Andreas Tornau aus Bad Salzuflen war die Schönheit nicht immer das Wichtigste. Neben dem gesunden Körperbau freute er sich besonders über freundliche und wesensstarke Charaktere. Dies bewiesen auch alle der gemeldeten 20 Hunde auf ihre persönliche Art und Weise. Von Rubensschönheiten, eleganten Burschen bis zu frechen Knaben, Tornau fand für jeden die richtigen und wohlwollenden Worte. Mit den Rauhaar-, Kurzhaar-, Langhaar- und Zwergteckeln waren fast alle Rasseschläge dieser Hundeart vertreten. Insgesamt wurden fünfmal der Formwert „vorzüglich“ und zwölfmal die zweitbeste Bewertung „sehr gut“ vergeben.

Mehr lesen Sie im TAH vom 18. September 2020.