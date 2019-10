Freitag, 18. Oktober 2019

Kleiner Werkstattbrand im Regelfeld in Holzminden

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und bekämpften anschließend die massive Verrauchung der Wohnräume. Fotos: FFW Holzminden/beb

Holzminden. Für die Freiwillige Feuerwehr Holzminden begann der Freitagvormittag mit einem Einsatz in der Straße „Regelfeld“ in Holzminden. Im Anbau eines Wohnhauses kam es in einem Werkstattraum aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Die kleine Feuerfläche auf der Werkbank konnte von den Freiwilligen der Feuerwehr mit wenig Wasser schnell gelöscht werden. Trotz der zügigen Brandbekämpfung drang der Rauch durch die Verbindungstür in die Wohnräume. Der massiven Verrauchung wirkten die Einsatzkräfte mit dem Überdruckbelüfter entgegen. Eine Nachbarin hatte die Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Bewohner des Hauses waren zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort, wohl aber eine Katze, die mit Hilfe der Feuerwehrleute den Ausgang fand und blitzschnell das Weite suchte. Im Einsatz waren 32 Brandschützer der Freiwilligen Feuerwehr Holzminden mit fünf Fahrzeugen, zwei Polizisten und drei Personen vom Rettungsdienst. (beb)