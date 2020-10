Mittwoch, 07. Oktober 2020

Kleingartenanlage in Würgassen Ziel von Einbrechern

Die Polizei meldet Einbrüche in eine Kleingartenanlage.

Würgassen. Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter drangen gewaltsam in verschiedene Gartenhäuser einer Kleingartenanlage am Knickweg in Würgassen ein. Bislang sind vier Fälle bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden.

Der mögliche Zeitraum der Taten liegt zwischen Montag, 5. Oktober, ab 19 Uhr bis Dienstag, 6. Oktober, um 16 Uhr. In allen Fällen wurden Fenster oder Türen gewaltsam geöffnet und die Innenräume durchsucht. Entwendet wurden mehrere Gegenstände von geringem Sachwert. Um Hinweise bitten die Ermittler der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0.