Freitag, 23. Oktober 2020

Kleingartenverein Meierbreite Stadtoldendorf unterstützt die Tafel

Helmut Walter (rechts) und Andreas Kopp (links) bei der Ernte für die Tafel. Foto: Kopp

Stadtoldendorf. Der Kleingarten war in diesem Jahr ein guter Ausgleich gegenüber den Belastungen, die die Corona-Pandemie mitgebracht hat. Eine besondere Freude in den Gärten war die schöne Obstblüte, die jetzt auch zu einer reichen Obsternte geführt hat. Wie schon häufiger, erstmals im Jahr 2011, nutzten die Mitglieder des Kleingartenvereins Meierbreite die Ernte auch zur Unterstützung der Holzmindener Tafel mit ihrer Zweigstelle in Stadtoldendorf.

Mehr lesen Sie im TAH am 23. Oktober 2020