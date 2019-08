Freitag, 16. August 2019

Klemm und Schütte bescheren die ersten Punkte

Der Lenner Andrej Herzen ist einen Schritt schneller als der Sver Jonah Sandforth.

Lenne. Der TSV Lenne hat das Eröffnungsspiel der Fußball-Kreisliga gestern Abend gegen den SV Holzminden mit 2:1 (0:0)gewonnen. Vor rund 500 Zuschauern machte die Elf von Trainer Björn Bettermann einmal mehr klar: Wer Meister werden will, muss in dieser Saison am Bezirksliga-Absteiger vorbei. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Caglar Oeczan den SV Holzminden zunächst mit 1:0 in Front, nur zwei Minuten später war es Niklas Klemm, der für seine Farben ausgleichen konnte. Marvin Schütte erzielte nach wiedermal wunderschönem Spielzug in der 52. Minute den hochverdienten Siegtreffer. (ue)