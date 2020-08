Montag, 31. August 2020

Kletterer am Ith abgestürzt

Hier passierte das Unglück. Der 25-jährige Kletterer wurde Gott sei Dank nur leicht verletzt. Foto: gl

Lüerdissen. Zum wiederholten Mal mussten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Notarzt einem abgestürzten Kletterer zur Hilfe kommen. Es war gegen 16.25 Uhr am Sonntagnachmittag, als die Meldung die Retter erreichte. Am Felsen Nummer 10 im Bereich Lüerdissen war ein 25-jähriger Australier seinem Klettersport nachgegangen. Aus noch nicht geklärter Ursache stürzte der Mann plötzlich rund drei bis vier Meter in die Tiefe, bevor er verletzt auf einem Felsvorsprung in rund sieben Metern Höhe liegen blieb. Nach ersten Erkenntnissen zog er sich dabei zum Glück lediglich Verletzungen am Fuß zu, konnte jedoch nicht eigenständig zu Boden gelangen. (gl)

