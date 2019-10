Freitag, 25. Oktober 2019

Klimaschutzpreis 2019: Kinder aus dem Kreis Holzminden gesucht!

Kinder sind eingeladen, kreativ zu werden. Das Thema lautet: Konsum. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Auch in diesem Jahr verleihen der Landkreis Holzminden und die Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinsam einen Klimaschutzpreis. Das übergeordnete Thema des diesjährigen Wettbewerbs lautet „Konsum“. Kleine Nachwuchskünstler, Mädchen und Jungen im KiTa- oder Grundschulalter, sind dazu aufgerufen, sich am aktuellen Wettbewerb unter dem Motto „Klimaschutzpreis – Was brauche ich wirklich zum Glücklichsein?“ zu beteiligen. Durch die Anfertigung von Bildern sollen sich bereits die Kleinsten mit dem Wohlstand in unserer Gesellschaft auseinandersetzen und so dafür sensibilisiert werden, dass es beispielsweise nicht noch mehr Spielzeug oder Süßigkeiten braucht, um wirklich glücklich und zufrieden zu sein. Auch der Aspekt „überflüssige Müllproduktion“ könnte bei den Überlegungen berücksichtigt werden.

Bis zum 8. November können sich Grundschulen und KiTas mit ihren Kindern am Wettbewerb beteiligen und Anfang Dezember den Klimaschutzpreis 2019, Preisgelder in Höhe von insgesamt 1.000 Euro sowie Urkunden gewinnen. Die Teilnahme erfolgt durch Einsendung selbstgemalter Bilder auf Papier. Farben und Techniken können frei gewählt werden. Achtung: Der Name des Künstlers sowie bei Schulkindern die Klassenstufe sollen auf der Rückseite des Kunstwerks vermerkt werden.

Die Bilder können ab sofort unter dem Stichwort „Klimaschutzpreis 2019“ per Post eingesendet werden an den Landkreis Holzminden, Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung, Frau Dr. Linda Hartmann, Bürgermeister-Schrader-Straße 24, 37603 Holzminden.

Die Preisverleihung findet statt am Donnerstag, 5. Dezember, von 17 Uhr bis etwa 18.15 Uhr in der BBS Holzminden, Von-Langen-Allee 5. Nach einer Begrüßung durch Michael Schünemann, Landrat Holminden, und Anja Lippmann, Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur, wird auch der Weihnachtsmann vor Ort sein und die Preise an die kleinen Künstler verteilen. Mit einer gemeinsamen Bastelaktion endet die Veranstaltung.

Alle Informationen gibt es auch unter www.klimaschutzagentur.org. Weitere Fragen zum Klimaschutzpreis beantworten gern Linda Hartmann, Landkreis Holzminden, telefonisch erreichbar unter der Nummer 05531/707117 oder per Mail unter linda.hartmann@landkreis-holzminden.de oder Larisa Purk, Klimaschutzagentur Weserbergland, telefonisch unter 05151/9578831 oder per Mail unter purk@klimaschutzagentur.org.