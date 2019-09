Donnerstag, 19. September 2019

Klimastreik und Fahrraddemo in Holzminden

Holzminden. In Berlin stellt das „Klimakabinett“ seine Pläne für den Klimaschutz vor. Überall im Land gehen am Freitag, 20. September, aufgerufen von der Bewegung „Fridays For Future“ und einem breiten Aktionsbündnis, Menschen für ein unverzügliches Umsteuern in der Klimapolitik auf die Straße mit der Forderung, alles daran zu setzen, die menschengemachte Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Auch in Holzminden gibt es einen „Klimastreik“ in der verlängerten Mittagspause, zu dem Schüler, Studenten und die Holzmindener Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität gemeinsam aufrufen.

Um 13 Uhr setzen sich Schüler von der Georg-von-Langen-Schule auf dem Kiesberg in Bewegung, holen um 13.15 Uhr die Schüler am Campe-Gymnasium ab, um gegen 13.30 Uhr auf dem Marktplatz einzutreffen. Hier findet eine Kundgebung statt, auf der ein Campe-Schüler, ein Student der HAWK und Tilman Wittkopf von der Verkehrsinitiative sprechen werden.

Gegen 14.15 Uhr startet hier am Marktplatz die Fahrraddemo der Verkehrsinitiative durch die Stadt. Hier geht es neben der Förderung CO2-neutraler Mobilität auch wieder um die Forderung nach einem deutlich verbesserten Radwegenetz in Holzminden. Bürger sind herzlich eingeladen, sich anzuschließen. (spe)