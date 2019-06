Montag, 03. Juni 2019

Klingemann baut 30 neue Parkplätze

Bald verschwunden: Jens Klingemann zeigt noch einmal auf das „Haus Nazareth“. Foto: ap

Höxter. Seit Montagmorgen laufen beim Mode- und Sporthaus Klingemann in Höxter Abrissarbeiten: Der am Parkplatz des Kaufhauses gelegene alte Gebäudekomplex – das frühere „Haus Nazareth“ - verschwindet voraussichtlich in den nächsten acht Wochen. Auf den gewonnen 1.200 Quadratmetern entstehen bis zum 26. Juli dann 30 neue Comfort-Parkplätze, wie Inhaber Jens Klingemann ankündigt. Der „Zahn der Zeit“ habe an dem 60 Jahre alten Gebäude genagt, deswegen müsste es komplett in Stand gesetzt werden, erklärt er. Ein kleiner Teil des Hauses – der neuere – soll aber erhalten bleiben. Während der Baumaßnahmen wird der Klingemann-Parkplatz weiterhin zur Verfügung stehen: An der Zufahrt Corbiestraße gibt es keine Einschränkungen; an der Zufahrt Hennekenstraße kann es vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Seit 26 Jahren befindet sich das „Haus Nazareth“ im Besitz der Familie Klingemann. Hauptsächlich für Logistik- sowie Lagerzwecke diente es dem Kaufhaus in den letzten Jahren. Ausgemistet wurde schon fleißig, damit der reduzierte Platz zukünftig reicht. (ap)

