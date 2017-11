Dienstag, 21. November 2017

Knappe Niederlage für MTV Holzminden

Sophie Charlott Everding musste mit ihrem MTV eine knappe Niederlage hinnehmen.

Kreis Holzminden. Knapp an einem Punktgewinn schrammte der MTV Holzminden in der Tischtennis Damen-Bezirksoberliga vorbei. Die Kreisstädterinnen unterlagen an eigenen Tischen dem Drittplatzierten PSV GW Hildesheim nur knapp mit 6:8. In dieser Begegnung waren beide Doppel zu Beginn ausschlaggebend, wobei Watermann/Anton nur hauchdünn mit 11:13 im fünften Satz verloren. Insgesamt ging es in der Partie nur dreimal in den Entscheidungssatz. Alle anderen Spiele wurden in nur drei Sätzen entschieden.

Die sechs Zähler gingen auf das Konto von Cordula Watermann und Cornelia Anton, die beide ihre drei Einzel gewannen.

Im zweiten Abschnitt mussten Watermann und Anton über die volle Distanz. Beide lagen mit 1:2-Sätzen zurück, kämpften und spielten sich aber in das Match zurück. So siegte Watermann sich im Duell der Spitzenspielerinnen im Entscheidungssatz mit 11:5. Da war es im Spiel der Zweier schon viel spannender. Hier behielt Anton sehr knapp mit 16:14 die Oberhand. Leider gingen Sandra Djomporin und Sophie Charlott Everding leer aus, so dass am Ende die knappe Niederlage feststand.

Bezirksliga:

MTV Nordstemmen – TSV Kirchbrak 2:8. Die Gäste marschieren weiterhin unaufhaltsam in Richtung sofortigen Wiederaufstieg. Nach nur zwei Stunden Spielzeit war der Sieg unter Dach und Fach. Lediglich Silvia Beyer musste sich knapp mit 10:12 im fünften Satz geschlagen geben und Anke Hillert-Stoll verlor das Duell der Spitzenspielerinnen in vier Sätzen. Das änderte aber nichts am klaren Sieg, der nie in Gefahr war. Spielbericht: Rathing/Taubmann – Gresens/Beyer 2:3 (6:11), Kopp/Kopp – Hillert-Stoll/Arndt 1:3, Rathing – Arndt 0:3, D. Kopp – Hillert-Stoll 0:3, K .Kopp – Beyer 3:2 (12:10), Taubmann – Gresens 0:3, Rathing – Hillert-Stoll 3:1, D. Kopp – Arndt 0:3, K,Kopp – Gresens 1:3, Taubmann – Beyer 1:3. (mp)