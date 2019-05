Samstag, 04. Mai 2019

Knast-Nachlass für Bosseborn-Dachdecker

Im "Horror-Haus" in Bosseborn war eine Drogenplantage eingerichtet worden. Foto: Polizei/Archiv

Bosseborn/Paderborn. Der Verlust eines Grundstücks kann für einen Straftäter positive Folgen haben. Das hört sich zwar etwas unlogisch an, ist aber von Justitia durchaus gewollt. Dachdecker Dave M. aus Marienmünster muss nun für die Drogenplantage in seinem Haus in Bosseborn – dem berüchtigten „Horror-Haus“ – ein halbes Jahr weniger im Gefängnis schmoren. Und zwar, weil das Gericht das Anwesen einzieht. Sechs Monate weniger Knast dafür, dass er mal 2000 Euro investiert hat – eigentlich kein schlechter Deal für den Dachdecker, der vor zwei Jahren das „Horror-Haus“ für diesen Preis gekauft hatte. Als im Herbst 2017 eine Drogenbande aufflog, die im „Horror-Haus“ im großen Stil Marihuana anbaute, ging M. als „Hausherr“ gleich mit in Untersuchungshaft. Ein kurzer Blick zurück: Im vergangenen April verurteilte das Landgericht Paderborn den jetzt 52 Jahre alten Schotten zu sieben Jahren und zehn Monaten Haft, weil er das Haus für die Drogenplantage zur Verfügung gestellt und sich eine zehnprozentige Beteiligung am Erlös erhofft hatte. (up)

