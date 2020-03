Sonntag, 01. März 2020

Kneipennacht in Holzminden findet statt

Am nächsten Sonnabend ist wieder Party angesagt in vielen Holzmindener Kneipen. Die Kneipennacht, so der Veranstalter, wird auch stattfinden, es sei denn, es gibt neue negative Nachrichten zum Coronavirus.

Holzminden. Die Holzmindener Kneipennacht am nächsten Sonnabend, 7. März – das ist der Stand von diesem Wochenende – findet statt. Das teilt Organisator Stefan Friedrich von OWL Booking am Wochenende mit.

„Seit der Coronavirus Europa erreicht hat, beschäftigen wir uns täglich mit dem Thema und seinen Folgen“, erklärt er. „Wir halten uns dabei an Fakten die aus den Ministerien für Gesundheit der Länder und des Bundes und vom Robert Koch Institut genannt werden“, fügt er hinzu. Nach aktuellem Stand aber gäbe es keinen Grund, die Veranstaltung in Holzminden abzusagen. Momentan gebe es keine behördlichen Anweisungen in der Region, Veranstaltungen dieser Größenordnung zu unterlassen. Nach einer Besprechung mit den teilnehmenden Wirten sei deshalb geplant, die Kneipennacht wie angekündigt durchzuführen. „Wir wissen um die Ängste Einiger, sind dementsprechend sensibilisiert und nehmen das Thema ernst“, so Friedrich.

Deshalb würden Veranstalter und die beteiligten Wirte sofort reagieren, sollte es negative Veränderungen geben. „Dafür halten wir Plan B und C bereit“, so Friedrich. „Selbst wenn wir verschieben sollten, sind wir gewappnet“. Friedrich zum TAH: „Spätestens Donnerstag werden wir dann entscheiden“. (bs)