Sonntag, 27. Oktober 2019

„Körperformen Holzminden“ gewinnen den Citybiathlon

Siegerehrung beim 3. Citybiathlon in Holzminden. Foto: fhm

Holzminden. Mit der Truppe „Körperformen Holzminden“ siegte ein Lokalmatador beim 3. Citybiathon in Holzminden, der am Sonntag stattfand. Jaqueline Schlue, Olaf Schliephake, Jan Fischer und Luca Gömann verwiesen den Vorjahressieger „Gifhorner Gurkentruppe“ auf Platz zwei. „Gruß geht raus“ aus Hannover wurde Dritter. Die Sieger aus Holzminden haben sich für das Deutschland-Finale der Biathlon-Tour in Ruhpolding qualifiziert. Am Ende der gelungenen Veranstaltung sicherte Moderator Tullio Puoti zu, dass es im kommenden Jahr wieder einen Citybiathon gibt. Und er werde dann mitlaufen. (fhm)

