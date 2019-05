Mittwoch, 08. Mai 2019

Körperverletzung: Opfer gesucht

Stadtoldendorf. Am Montagnachmittag ereignete sich in der Altstadt in Stadtoldendorf eine Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich das ältere Opfer eines körperlichen Angriffs mit seinem Fahrrad vom Ort des Geschehens in der Kuhstraße/Pikenhagen in Richtung Heiße Straße. Offensichtlich unter Alkoholeinfluss hatte ein Heranwachsender gegen das Fahrrad des Radlers getreten, worauf dieser stürzte. Nach weiteren Aggressionen des Jüngeren fuhr das etwa 50 bis 60 Jahre alte Opfer (längere, graue Haare, Zopf) mit seinem älteren, roten Fahrrad davon. Die Polizei in Stadtoldendorf nimmt Hinweise zur Identität des Opfers durch mögliche Zeugen auf und bittet um Kontaktaufnahme des Opfers mit der Dienststelle (05532/90130).